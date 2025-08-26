Перед терактом жарили шашлык. Новые детали об ужасе в «Крокусе» из суда

Один из террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл», расстреливал людей с улыбкой на лице. Во время поимки преступников скрывавшегося в лесу экстремиста снимали с дерева с помощью пилы. Новые подробности теракта и задержания его исполнителей, которые выяснились во время судебного разбирательства, — в материале NEWS.ru.

Что происходит в суде по делу «Крокуса»

В России 4 августа началось судебное следствие в отношении 19 исполнителей и соучастников теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Напомним, 22 марта 2024 года во время концерта группы «Пикник» они открыли огонь по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По данным СКР, погибли 149 человек, травмы получили 609, один пропал без вести.

«Процесс о теракте в концертном зале „Крокус Сити Холл“ может завершиться до конца 2025 года. Заседания проводятся три раза в неделю без задержек», — сообщили в суде.

На скамье подсудимых оказались 19 человек, среди которых есть пособники и исполнители террористического акта. Последние признали вину в полном объеме.

У одного из подсудимых четверо детей. В конце мая его мать просила российские власти освободить сына: «Как там тяжело. Дети голодают. В новостях я вижу, какой сын несчастный», — сетовала женщина. Знакомые другого террориста уверяли, что он «не мог убить даже воробья».

Фигуранты по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в здании суда Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что нового выяснилось на процессе по делу о «Крокусе»

Как выяснилось в ходе процесса, за день до теракта куратор дал указание террористам подготовиться к приезду соучастника, который передал им оружие для совершения преступления. «Чтобы завуалировать свое нахождение в лесу, было дано указание купить мангал, мясо и жарить шашлык», — говорится в деле.

«Для коммуникации друг с другом исполнители теракта использовали сленг, именуя друг друга прозвищами и вымышленными именами», — следует из материалов.

Сотрудник ДПС, которого допросили в качестве свидетеля, рассказал, что одного из исполнителей теракта после погони пришлось снимать с дерева.

«Машина террористов выехала на встречку и врезалась в другой автомобиль. Все четверо преступников бросились в разные стороны. Один их них забрался на дерево, чтобы его снять, пришлось пилить дерево. Сам он слезать не хотел», — рассказал он на процессе.

По словам еще одного участника процесса, обвиняемые по делу о теракте в «Крокусе» ни разу не задали вопрос потерпевшим в суде, хотя имели такое право: «Каждое заседание они сидят с опущенными головами».

Также сообщалось, что один из террористов, находясь в камере, постоянно молится, читает Коран, а также агрессивно склоняет сокамерников принять ислам.

Как полицейским удалось задержать террористов «Крокуса»

Полицейским удалось просмотреть видеозаписи момента нападения на концертный зал в серверной «Крокус Сити Холла», прежде чем там начался пожар. По информации из материалов уголовного дела, именно это помогло задержать преступников.

Первый наряд полиции прибыл к «Крокусу» через шесть минут после теракта. Это был пеший состав патрульно-постовой службы, через пять минут приехал еще один отряд, затем — еще два отряда ДПС. Вскоре появились Росгвардия и несколько десятков стражей правопорядка.

«В ходе просмотра видеозаписей по горячим следам были установлены лица нападающих, номер машины, марка и расцветка. В итоге правоохранителям удалось узнать, по какому маршруту двигались преступники», — говорилось в суде.

Один из террористов был в светлых штанах, что помогло не потерять его из виду в темноте и задержать.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что вспоминают жертвы «Крокуса»

Один из посетителей концерта вспомнил в суде, что, пока один из террористов перезаряжал автомат, мужчина в белой кофте пытался его остановить, но был застрелен другим террористом. Ему пытался помочь другой мужчина, которого также убили.

«Я приехал на концерт с женой, во время нападения мы спрятались за стойкой охраны и поэтому остались живы», — поделился мужчина.

Пострадавшая в «Крокусе» рассказала на допросе в суде, что во время теракта у нее возникло «ощущение нереальности происходящего».

Отец 15-летнего Ислама Халилова, мальчика, который спас во время теракта более ста человек, в беседе с NEWS.ru вспоминал, что в тот самый вечер ему позвонил сын со словами: «Отец, здесь террористическое нападение». В это время подросток вместе с другими ребятами работал в гардеробе, он не растерялся и помог людям эвакуироваться.

«Я понимаю, что если не среагирую, то свою жизнь потеряю и жизни многих людей. Было очень страшно. Когда я был в толпе людей, шел к двери, чтобы открыть, думал, что с лестницы или эскалатора могут выйти, гранату кинуть или огонь открыть. Слава богу, ничего не произошло, я вовремя успел открыть дверь и всех выпустить», — рассказывал журналистам Ислам.

Известно, что четверо исполнителей теракта планировали через Украину перебраться в Турцию, а затем скрыться в Афганистане, где находится «Вилаят Хорасан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В суде один из фигурантов дела предложил выплатить по тысяче рублей каждому из 127 потерпевших. Он посчитал, что так можно возместить моральный вред.

