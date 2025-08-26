Убежавшего в лес террориста из «Крокуса» снимали с дерева Свидетель в суде сообщил, что исполнителя теракта в «Крокусе» снимали с дерева

Одного из исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» после погони снимали с дерева, сообщил опрошенный в суде в качестве свидетеля правоохранитель. По его словам, которые один из участников процесса привел в разговоре с РИА Новости, во время погони машина злоумышленников выехала на встречную полосу и врезалась в другой автомобиль, в связи с этим четверо террористов побежали в разные стороны по направлению к лесу.

Опрошенный в суде сотрудник правоохранительных органов рассказал, что убежавшего в лес террориста снимали с дерева, дерево пришлось пилить, сам слезать он не хотел, — объяснил источник.

Ранее сообщалось, что фигурант дела о теракте в «Крокусе» принуждает сокамерника принять ислам. Как отметил адвокат последнего, один из террористов постоянно читает Коран и молится, а также зачастую в агрессивной форме склоняет сокамерника обратиться в его веру.

До этого стало известно, что оружейники из Ингушетии Хусейн Медов и Хаваж-Багаудин Алиев, которые нелегально изготовили автоматы для исполнителей теракта в «Крокусе», получили за свою работу 500 тысяч рублей. Чтобы убедиться в пригодности автоматов для стрельбы боевыми патронами, Медов сделал во дворе своего дома несколько выстрелов.