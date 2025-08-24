Переговоры Путина и Трампа на Аляске
«Сидят с опущенными головами»: террористы «Крокуса» игнорируют потерпевших

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» не задали ни одного вопроса потерпевшим

Обвиняемые перед началом заседания 2-го Западного окружного военного суда по рассмотрению по существу уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Обвиняемые перед началом заседания 2-го Западного окружного военного суда по рассмотрению по существу уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Обвиняемые по уголовному делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» ни разу не задали вопросы потерпевшим в суде, хотя имеют такое право, заявил в беседе с РИА Новости один из участников процесса. По его словам, во время опроса свидетелей и потерпевших суд интересуется у участников процесса, в том числе у обвиняемых, есть ли у них какие-либо вопросы к опрашиваемому.

Каждое заседание обвиняемые сидят с опущенными головами. <...> Они за все время ни разу вопросы не задали, — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что фигурант дела о теракте в «Крокусе» принуждает сокамерника принять ислам. Как отметил адвокат последнего, один из террористов постоянно читает Коран и молится, а также зачастую в агрессивной форме склоняет сокамерника обратиться в его веру.

До этого стало известно, что исполнители теракта в «Крокусе» перед атакой жарили шашлыки в лесу до приезда их соучастника, который передал оружие для совершения преступления. Отмечается, что такое указание террористам дал их куратор для конспирации.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По данным СКР, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек.

Крокус Сити Холл
теракты
суды
обвиняемые
