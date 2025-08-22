Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Пострадавшая в «Крокусе» вспомнила, что происходящее ощущалось нереальным

«Крокус Сити Холл» 22.03.2024 «Крокус Сити Холл» 22.03.2024 Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Одна из пострадавших по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» рассказала суду, что нападение вооруженных людей на посетителей концерта ощущалось нереальным, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса. Теракт произошел в подмосковном Красногорске 22 марта 2024 года.

Одна из потерпевших в ходе опроса в суде заявила, что во время теракта у нее возникло «ощущение нереальности происходящего», фраза запомнилась, — говорится в сообщении.

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» открыли огонь по людям из автоматического оружия. После этого они подожгли концертный зал. По данным следствия, жертвами трагедии стали 149 человек, 609 человек пострадали.

Ранее появилась информация, что во время теракта в «Крокус Сити Холле» двое мужчин бросились на нападавших, чтобы попытаться спасти людей. Один из террористов перезаряжал оружие, когда посетитель концерта хотел его остановить, но был застрелен другим террористом. Ему на помощь бросился другой мужчина, который также был убит.

