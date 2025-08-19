Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 09:48

Двое посетителей «Крокуса» вступили в схватку с террористами

Посетитель «Крокуса» рассказал о двух напавших на террористов мужчинах

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» двое мужчин бросились на вооруженных нападавших, чтобы попытаться спасти людей, сообщает ТАСС. Один из террористов перезаряжал оружие, когда мужчина в белой кофте хотел его остановить, но был застрелен другим террористом. Ему на помощь бросился другой мужчина, который также был убит.

Свидетель считает, что данные мужчины пытались оказать сопротивление, спасти людей, — сказано в материалах допроса одного из посетителей концерта.

Сам он приехал на концерт с супругой. Во время нападения они спрятались под стойкой охраны, благодаря чему семья осталась жива.

Ранее появилась информация, что исполнители террористического акта жарили шашлыки в лесу до приезда их соучастника, который передал оружие для совершения преступления. Такое указание террористам дал их куратор для конспирации.

Также стало известно, что четверо исполнителей теракта после совершения преступления планировали перебраться в Афганистан транзитом через Украину и Турцию. За совершение теракта одному из них обещали заплатить 1 млн рублей, но денег он так и не получил.

