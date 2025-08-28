«Организм ел сам себя»: что сейчас с Яной Бобровой, которая весила 20 кг

Яну Боброву из Белгорода, страдавшую от анорексии, называли самой худой женщиной в мире. При росте 161 сантиметр она весила всего 20 килограмм. Смогла ли побороть болезнь, что с ней стало — в материале NEWS.ru.

Как Яна Боброва решила похудеть

Худеть Боброва стала гудеть, когда училась в институте. Тога огда она весила 50 килограмм и решила немного скинуть вес. Девуша начала усиленно заниматься спортом, ходила в бассейн и на фитнес, заменила колбасу на куриную грудку, ела продукты, приготовленные на пару, а не на масле.

Боброва получила широкую известность в мае 2023 года, когда про нее сняли выпуск телепередачи «За гранью» на канале НТВ. Туда ее привела блогер и участница «Дома-2» Мария Кохно, которая ранее страдала от анорексии.

Увидев девушку, присутствовавшие в студии эксперты были в шоке. Она превратилась в скелет, обтянутый кожей: «Организм поедает сам себя. Он съел мышцы и кожу», — завили они. Боброва рассказала, что сильно устает: «Я боюсь закрывать глаза и не проснуться. Вес 25 килограмм держался у меня полгода, потом упал до 20».

По словам девушки, она лежала в реанимациях, ее выписывали из больниц, но состояние здоровья только ухудшалось. Боброва рассказывала, что хотела похудеть еще сильнее. Она стала есть больше овощей, подсчитывала калории.

«Муж попросил, чтобы я ушла с работы — ему хотелось, чтобы я встречала его дома. Возможно, от этого у меня началась депрессия. Я все время сидела дома одна, хоть я очень активный человек», — вспоминала Яна в эфире передачи «За гранью».

По словам девушки, однажды супруг заявил, что у нее пухлые щеки, что побудило ее морить себя голодом еще больше.

«Сейчас я могу съесть печенье, чай, воду, конфету, кусочек сыра, полстакана бульона», — говорила Боброва в эфире телепередачи.

Девушку госпитализировали прямо из студии. Только через три дня пребывания в больничной палате она смогла самостоятельно поесть, но еще долго боялась принимать пищу и отказывалась от помощи врачей.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как сейчас живет Яна Боброва, страдавшая от анорексии

Сейчас Боброва работает в одном из банков. В социальных сетях у нее написано: «Пережила анорексию. Помогаю девочкам с этой проблемой». На странице девушки опубликовано фото, как она выглядела, когда болела. «Я могла и ты сможешь», — так Боброва подписала снимок.

Девушка в разговоре с NEWS.ru заявила, что не в восторге от информации, которую блогеры сообщали о ней в последнее время. СМИ отмечали, что она выздоровела благодаря врачам.

«Я сама выбралась, хотя от меня отказались медики, люди, я была никому не нужна», — сказала она.

Чем сейчас занимается Яна Боброва, победившая анорексию

Боброва также написала на странице в социальных сетях, что анорексия — не приговор, нужно просто взять себя в руки. «Мне все клиники отказали, я лежала и умирала», — сообщила девушка.

«Я рада, что выздоровела. Мои близкие со мной рядом, я работаю на любимой работе, люблю и любима», — подчеркнула она.

По словам Бобровой, в клинике, куда ее госпитализировали после телепрограммы «За гранью», ей не смогли помочь. При этом Кохно, которая помогла организовать приезд девушки на федеральный канал, заявила в Telegram-канале, что Яна оказалась очень неблагодарным пациентом и сама отказалась от лечения. «Ее никуда не принимали. Ее отправили домой уже все больницы, а я ей помогла», — сказала блогер.

После этой истории Боброва прекратила общение с Кохно.

«Теперь ко мне обращаются множество девушек со всей страны. Анорексия сжирает не только тело, но и мозги, мысли. Если я смогла победить этот недуг, то и вы сможете», — написала Яна подписчикам.

Яна Боброва Фото: Социальные сети

Что говорят специалисты о расстройстве пищевого поведения

Психолог Василий Масеев рассказал NEWS.ru, что в последнее десятилетие расстройства пищевого поведения стали гораздо более распространены, чем раньше. Этому расстройству подвержены все, но наиболее часто оно встречается у женщин в возрасте от 15 до 35 лет, отметиль эксперт.

«Механизм его возникновения сложный и индивидуальный. Стресс может вызвать неконтролируемое переедание, после чего появляется идея полного отказа от пищи. К сожалению, в некоторых случаях это расстройство приводит к летальному исходу», — отметил Масеев.

По его словам, если человек вовремя обратится за помощью к специалистам, он сможет избавиться от данной проблемы. При этом не стоит лечить заболевание самостоятельно, так как оно очень опасно. Тем более сейчас в интернете полно сообществ под названием «хочу 45 кг», добавил психолог.

«Почему-то многие считают эту цифру идеальным весом, но продолжают худеть до тех пор, покак полностью не потеряют силы. Самое тяжелое в этом вопросе — осознать, что проблема есть. К этому сложно прийти», — заключил специалист.

