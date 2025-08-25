Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Врачи спасли мужчину, которого придавило ковшом от экскаватора

В Екатеринбурге врачи спасли мужчину, которого придавило ковшом от экскаватора

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Свердловской области медики спасли жизнь мужчине, на которого упал ковш трактора весом около тонны, сообщили в Минздраве региона. У пострадавшего произошла остановка сердца.

Скорая помощь в течение семи минут проводила реанимационные мероприятия. В приемное отделение Центральной городской больницы № 24 39-летнего пациента привезли в крайне тяжелом состоянии.

В ходе медицинского обследования у мужчины были обнаружены множественные тяжелые травмы. Среди них двусторонние переломы ребер, разрывы правого легкого и печени, контузия сердечной мышцы, перелом шейного отдела позвоночника, а также присутствие крови и воздуха в плевральной полости.

Пациенту срочно провели операцию, переливание крови составило около пяти литров. Постепенно его состояние улучшилось, и он был переведен из реанимационного отделения в палату травматологии. Через неделю пациента выписали для амбулаторного лечения.

Ранее в Шанхае врачи спасли мужчину, чья голова была почти оторвана после удара роботизированной рукой на производстве. Травма вызвала смещение шейных позвонков, паралич и остановку сердца. У него были диагностированы размозжение спинного мозга и разрывы тканей, но врачи добились почти полного восстановления функций организма.

