25 августа 2025 в 19:38

Политолог рассказала о «кнуте» Евросоюза против Грузии

Политолог Скворцова назвала кнутом ЕС угрозы исключить Грузию из Совета Европы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Европейский союз рассматривает возможное исключение Грузии из Совета Европы в качестве инструмента давления на страну, заявила политолог Нино Скворцова в беседе с РИА Новости. По ее мнению, такая мера призвана заставить Тбилиси более активно следовать директивам Брюсселя.

Эксперт отметила, что текущая власть в Грузии воспринимает любые попытки давления со стороны европейских структур как недружественные и неконструктивные действия. Это связано с ранее принятым решением о приостановке процесса европейской интеграции до 2028 года.

Скворцова также подчеркнула, что членство в Совете Европы имеет в большей степени символическое, нежели практическое значение для страны. При этом она выразила сомнение в способности проевропейской оппозиции мобилизовать значительную поддержку среди населения.

Ранее генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявил, что попытки дестабилизировать ситуацию в Грузии из-за рубежа будут продолжаться. По его мнению, за этим стоят структуры «глубинного государства» (deep state), целью которых является организация государственного переворота.

Грузия
Евросоюз
Совет Европы
политологи
