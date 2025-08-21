Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 22:14

В Грузии предостерегли внешние силы от попыток устроить переворот

Генсек Каладзе предупредил о новых попытках извне устроить госпереворот в Грузии

Каха Каладзе Каха Каладзе Фото: CityHallofTbilisi/facebook.com

Попытки дестабилизировать ситуацию в Грузии из-за рубежа будут продолжаться, заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, чьи слова приводит ТАСС. По его мнению, за этим стоят структуры «глубинного государства» (deep state), целью которых является организация государственного переворота.

Каладзе, который также является мэром Тбилиси, добавил, что иностранные силы не успокоятся и будут пытаться устроить в стране беспорядки. Он подчеркнул, что все подобные инициативы, пронизанные радикализмом, будут побеждены, а соответствующие службы страны всегда находятся наготове. Политик напомнил, что за последние годы уже было несколько безуспешных попыток революции.

Власть Грузии, грузинское государство не допустит в стране государственного переворота, чтобы группировки, управляемые извне, устроили кровопролитие, противостояние людей. Этого не произойдет, — сказал журналистам Каладзе.

Единственным легальным способом смены власти политик назвал выборы, на которых большинство граждан может выразить свою волю. Поводом для заявлений стали публикации в СМИ о подготовке оппозиционных активистов за рубежом.

Ранее в СВР заявили, что Евросоюз планирует любой ценой вернуть Грузию «на путь демократии и евроинтеграции». По данным службы, ЕС не может допустить потери «оплота западного влияния».

Грузия
дестабилизация
оппозиция
Каха Каладзе
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американский истребитель взорвался при взлете в Малайзии
«Любит напрягать»: на Украине разъяснили, что Трамп попытается навязать РФ
Пауки-осы в Москве: чем они опасны для взрослых и детей, откуда взялись
Стало известно, каким видом оружия ВСУ атаковали Енакиево
Два человека оказались в больнице из-за ударов ВСУ по Брянской области
Нетаньяху согласовал план по захвату Газы
Запад уличили в попытке саботировать переговоры по Украине
Российские силы лишили ВСУ «глаз с воздуха»
В Петербурге тушат вспыхнувший прогулочный катер
Ассоциация фермеров в ЕС указала на последствия от соглашения с США
В Грузии предостерегли внешние силы от попыток устроить переворот
По ту сторону выдачи. Как я три дня работал менеджером ПВЗ Wildberries
В зоне СВО ликвидировали высокопоставленного украинского подполковника
«Интрига»: депутат Колесников о месте встречи Путина и Зеленского
Дочь Орнеллы Мути захотела получить российский паспорт
Группа добровольцев из Чечни отправилась в зону СВО
Площадь пожара в Крыму заняла семь тысяч гектаров
СМИ сообщили о чистках в ЦРУ из-за доклада о России
Киркоров рухнул на сцене «Новой волны»
Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Енакиево
Дальше
Самое популярное
Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму
Общество

Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму

Выживет в -35 °C и под палящим солнцем! Многолетник-чемпион красивого сада
Общество

Выживет в -35 °C и под палящим солнцем! Многолетник-чемпион красивого сада

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!
Общество

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.