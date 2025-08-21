В Грузии предостерегли внешние силы от попыток устроить переворот Генсек Каладзе предупредил о новых попытках извне устроить госпереворот в Грузии

Попытки дестабилизировать ситуацию в Грузии из-за рубежа будут продолжаться, заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, чьи слова приводит ТАСС. По его мнению, за этим стоят структуры «глубинного государства» (deep state), целью которых является организация государственного переворота.

Каладзе, который также является мэром Тбилиси, добавил, что иностранные силы не успокоятся и будут пытаться устроить в стране беспорядки. Он подчеркнул, что все подобные инициативы, пронизанные радикализмом, будут побеждены, а соответствующие службы страны всегда находятся наготове. Политик напомнил, что за последние годы уже было несколько безуспешных попыток революции.

Власть Грузии, грузинское государство не допустит в стране государственного переворота, чтобы группировки, управляемые извне, устроили кровопролитие, противостояние людей. Этого не произойдет, — сказал журналистам Каладзе.

Единственным легальным способом смены власти политик назвал выборы, на которых большинство граждан может выразить свою волю. Поводом для заявлений стали публикации в СМИ о подготовке оппозиционных активистов за рубежом.

Ранее в СВР заявили, что Евросоюз планирует любой ценой вернуть Грузию «на путь демократии и евроинтеграции». По данным службы, ЕС не может допустить потери «оплота западного влияния».