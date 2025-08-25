Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 19:23

Стало известно о новом формате школьных линеек в некоторых регионах

В части российских регионов школьные линейки пройдут в закрытых помещениях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В некоторых регионах России школьные линейки изменятся — торжественные мероприятия проведут в закрытом помещении, а не на воздухе. Также на входе родителей будут досматривать, о соответствующих мерах сообщили в пресс-службе челябинской администрации.

Праздничные линейки в этом году проведут в помещениях, чтобы обеспечить усиленные меры безопасности. В приоритете — мероприятия для первоклашек и выпускников этого учебного года, — заявили в администрации.

Также безопасность школьников будут обеспечивать сотрудники полиции, охранных предприятий, казаки и дружинники. Также на входе в учебные учреждения установят металлодетекторы.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об усилении мер безопасности в школах 1 сентября. Праздничные линейки также пройдут в закрытых помещениях с ограниченным количеством участников.

Также Минпросвещения РФ утвердило обновленный список обязательных школьных предметов. В перечень вошли 16 обязательных дисциплин, включая русский язык, литературу, историю, математику, физику и физическую культуру.

Челябинск
школы
линейки
родители
