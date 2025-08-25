Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Курские школьники встретят 1 Сентября по-особому из-за мер безопасности

Власти Курской области усилят меры безопасности в школах 1 сентября

Меры безопасности будут усилены в школах Курской области 1 сентября, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, который дал соответствующее распоряжение. В Telegram-канале он уточнил, что праздничные линейки пройдут в закрытых помещениях с ограниченным количеством участников.

Праздничные линейки в курских школах пройдут в закрытых помещениях с ограниченным числом участников. При этом необходимо усилить пропускной режим на территорию школы, — поделился Хинштейн.

По итогам заседания правительства он отметил, что с 1 сентября власти рассчитывают на начало работы в местных школах общественных советов. В настоящий момент идет их формирование. Хинштейн добавил, что преимущественно в состав советов вносят выпускников, которые когда-то учились в конкретной школе и достигли определенных успехов.

Следующее заседание правительства региона пройдет днем в понедельник, 1 сентября. Хинштейн пообещал поздравить жителей с началом учебного года.

Ранее ВСУ атаковали курский Рыльск. Хинштейн сообщил, что в результате прилета несколько жилых домов получили повреждения.

