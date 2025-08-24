Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 04:48

Обнародован перечень обязательных школьных предметов в России

Минпросвещения РФ утвердило обновленный список обязательных школьных предметов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Министерство просвещения РФ определило обязательный перечень учебных дисциплин для основного общего образования. Новый учебный план вступит в силу с 2026/2027 учебного года, пишет РИА Новости.

В перечень вошли 16 обязательных дисциплин, включая русский язык, литературу, историю, математику, физику и физическую культуру. Особое внимание уделено патриотическому воспитанию через предмет «Основы безопасности и защиты Родины».

Согласно документу, в план 2026/2027 учебного года войдут следующие обязательные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Труд (технология)», «Основы безопасности и защиты Родины», а также «Физическая культура», — указано в сообщении.

С 2026 года в программе появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Изучение родного языка, родной литературы и второго иностранного языка будет осуществляться по заявлению родителей. Математика будет включать курсы алгебры, геометрии, а также вероятность и статистику.

Ранее сообщалось, что в России с 1 сентября 2025 года в школах для 5–7 классов начнет использоваться новая линейка учебников по истории. Учебники для 8–9 классов планируется внедрить с 2026/2027 учебного года.

школы
предметы
уроки
Минпросвещения
