25 августа 2025 в 19:32

Поезда на МЦД-4 следуют с 30-минутной задержкой

Массовый сбой произошел на МЦД-4

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Массовый сбой произошел вечером 25 августа на МЦД-4, сообщает MSK1.RU. В настоящее время электрички в сторону станции «Железнодорожная» следуют с 30-минутным опозданием.

Как рассказали в пресс-службе Московской железной дороги, причиной сбоя стал срыв стоп-крана в нескольких вагонах пассажирами электропоезда № 6790 Апрелевка-Железнодорожная. На «Яндекс. Расписании» также появилось объявление о затрудненном движении на участке Поклонная — Белорусский вокзал.

До этого в Борзинском округе Забайкальского края грузовой поезд протаранил грузовик на регулируемом железнодорожном переезде. Серьезное ДТП случилось на станции Безречная.

Как выяснилось, водитель грузового автомобиля внезапно выехал на регулируемый железнодорожный переезд прямо перед поездом. Машинист предпринял экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось.

Ранее председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова заявила, что стоимость поездок на такси в России вырастет почти на треть с 2026 года. По ее словам, это связано с новыми поправками, которые обязывают таксопарки перейти на использование отечественных автомобилей.

поезда
сбои
происшествия
Москва
