Readovka: москвич заявил об избиении сотрудниками посольства Узбекистана

Telegram-канал Readovka сообщил об избиении жителя Москвы, который утверждает, что насилие применили сотрудники посольства Узбекистана. По словам пострадавшего, это произошло после замечания о неправильно припаркованном автомобиле рядом с дипломатическим представительством.

Как отметили в канале, нападавшие пытались уничтожить запись с телефона, где были зафиксированы их лица. Мужчина написал заявление в полицию, где указал, что в отделении появлялись представители посольства. В дипмиссии Узбекистана отказались комментировать данную ситуацию.

Ранее на Гранитной улице Санкт-Петербурга мужчина напал на 73-летнего прохожего и избил его металлической тростью, которую отобрал у самого же пенсионера. Затем петербуржец переключил свое внимание на припаркованные автомобили. Он стал разбивать стекла, мять капоты, открывать багажники и бензобаки.

До этого в Австрии 66-летний мужчина стал фигурантом судебного разбирательства, после того как попытался засунуть мусульманке в рот свиную сосиску. Теперь агрессору грозит два года лишения свободы.