02 сентября 2025 в 18:22

«Сборище дегроидов»: фестиваль в Царицыно закончился громким скандалом

«Зов народа» призвал провести проверку после скандального фестиваля в Царицыно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Председатель общественной организации «Зов народа» Сергей Зайцев призвал провести проверку после фестиваля с участием подростков — представителей ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), сатанистов и квадроберов в московском парке Царицыно. В беседе с NEWS.ru он уточнил, что направил соответствующее обращение в МВД и Следственный комитет России.

То, что произошло 1 сентября в парке Царицыно, — это сборище маргиналов и дегроидов. Кто дал добро на проведение подобного мероприятия в таком месте? Эти люди должны быть найдены и наказаны. Мы направили обращение в МВД и СК с просьбой провести проверку. Подобные мероприятия, собирающие представителей запрещенных экстремистских организаций и демонстрирующие противоправное поведение, недопустимы на территории России и представляют угрозу для общественной безопасности и нравственности, — сказал Зайцев.

Ранее депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что властям надо обратить внимание на косплей-фестивали, где костюмированные шоу перерастают в пропаганду «деструктивных идей и эстетику хоррора». По его словам, косплееры пришли на смену квадроберам.

