02 сентября 2025 в 14:56

Адвокат назвал условие, при котором оппоненты Ковальчук могут выиграть суд

Адвокат Багатурия: оппоненты Ковальчук могут выиграть суд, имея доказательства

Мария Ковальчук Мария Ковальчук Фото: Социальные сети

Пятеро молодых людей, подавших иск в суды трех стран против покалеченной в Дубае украинской модели Марии Ковальчук, могут выиграть разбирательства, если предоставят доказательства ее клеветы, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, на подобные процессы не происходят быстро.

Если эти доказательства в распоряжении тех, кто подал против Ковальчук иски имеются, то, конечно же, шансы на победу в судах есть. А как долго это может затянуться, прогнозировать невозможно, потому что в каждой стране судопроизводство длится по-разному. Но в любом случае этот процесс точно не будет быстрым, он не будет занимать недели или пару месяцев, он может длиться до года точно, — указал Багатурия.

Об иске о клевете, поданном в суды Норвегии, Украины и ОАЭ, ранее рассказала одна из предполагаемых участниц роковой вечеринки с моделью в Дубае Милена Долганова. Кроме нее, истцами выступили Александра Мерцалова, Артем Папазов, Александр Лаптинский и Максим Крашенинников. Они отрицают слова Ковальчук причастности к увечьям модели. Долганова также добавила, что изначально они хотели решить вопрос мирным путем и не доводить его до суда, однако мать девушки восприняла предложение в штыки и начала угрожать.

