Квашеные помидоры черри в собственном соку с укропом

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты: килограмм свежих упругих помидоров черри, один большой зонтик укропа или несколько веточек, три зубчика чеснока, пять горошин душистого перца, один небольшой стручок острого перца (по желанию), несколько листьев смородины или хрена для хрусткости. Для рассола подготовьте один литр томатного сока, полученного из перезрелых помидоров, и одну столовую ложку соли без добавок на каждый литр сока.

Первым делом подготовьте томатный сок. Перезрелые или мятые помидоры промойте, обрежьте поврежденные части, нарежьте кусочками и пробейте блендером. Протрите массу через сито, чтобы отделить кожуру и семена. У вас должен получиться чистый томатный сок. На каждый литр сока добавьте столовую ложку соли и перемешайте до полного растворения.

Помидоры черри тщательно вымойте и обсушите. Уложите на дно чистой банки зонтик укропа, листья смородины, очищенный чеснок и перец. Плотно заполните банку помидорами черри. Залейте помидоры подготовленным томатным рассолом комнатной температуры. Сверху установите гнет, чтобы все помидоры были полностью погружены в жидкость. Это может быть небольшая стеклянная баночка или специальный грузик.

Оставьте банку при комнатной температуре на два-три дня, накрыв ее марлей. В течение этого времени будет идти активный процесс брожения. Периодически снимайте образующуюся пену. Спустя указанное время, когда брожение утихнет, закройте банку крышкой и перенесите ее в холодное место — в холодильник или погреб. Помидоры будут готовы к употреблению через две недели. Они прекрасно хранятся в холоде несколько месяцев.

