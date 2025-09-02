Саммит ШОС — 2025
Облепиховый джем с имбирем и лимоном

Ароматный и согревающий джем станет вашим верным помощником в сезон простуд. Облепиха — рекордсмен по содержанию витамина С, имбирь обладает согревающими и противовоспалительными свойствами, а лимон усиливает пользу и аромат. Эта комбинация создает мощный натуральный щит для вашего здоровья.

Для приготовления вам понадобится 1 килограмм свежей или замороженной облепихи, 1 крупный лимон, корень имбиря длиной около 5 сантиметров и 700 граммов натурального тростникового сахара. Облепиху необходимо тщательно перебрать и промыть. Лимон обдайте кипятком, чтобы удалить возможные примеси с цедры, измельчите его вместе с кожурой, но без косточек. Корень имбиря натрите на самой мелкой терке.

Подготовленную облепиху пюрируйте с помощью блендера до однородности. Полученную массу протрите через сито, чтобы отделить жмых и косточки. В чистом эмалированном или толстостенном тазу смешайте облепиховое пюре, измельченный лимон, тертый имбирь и весь сахар. Дайте смеси постоять около часа, чтобы сахар полностью растворился.

После этого начните нагревать смесь на медленном огне, постоянно помешивая, доведите до кипения. Джем должен прокипеть ровно пять минут с момента закипания. Горячий джем необходимо сразу же перелить в простерилизованные сухие банки, закрыть герметичными крышками и перевернуть до полного остывания. Уберите джем в прохладное темное место.

Ранее мы писали о том, как приготовить Икру «Бабушкин секрет» из печеных баклажанов

