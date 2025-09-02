Тыквенно-хурмовое пюре с куркумой для иммунитета

Этот рецепт для тех, кто ценит максимальную пользу и натуральный вкус продуктов. Пюре не требует варки, а значит, витамины А и С из тыквы и хурмы, эфирные масла из цитрусовых и мощные антиоксидантные свойства куркумы остаются полностью сохраненными.

Основные ингредиенты: одна небольшая мускатная тыква (около 1 кг), 3-4 очень спелые и мягкие штучки хурмы сорта «королек», 2 больших апельсина и 1 чайная ложка молотой куркумы. Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте небольшими кубиками. Хурму очистите от кожицы и удалите косточки, если они есть. Из апельсинов необходимо выжать свежий сок.

Следующий шаг — заморозка. Это ключевой этап для длительного хранения без варки. Разложите кусочки тыквы и мякоть хурмы на подносе, застеленном пергаментом, и уберите в морозильную камеру на 10–12 часов до полного замораживания. Это уничтожит возможные микроорганизмы и позволит хранить пюре в морозилке.

Замороженные тыкву и хурму поместите в чашу мощного блендера, добавьте свежевыжатый апельсиновый сок и куркуму. Взбивайте на высокой скорости до получения абсолютно гладкого и однородного воздушного пюре. Разложите готовое пюре по чистым контейнерам с крышками, предназначенным для заморозки, оставив немного свободного места, и сразу уберите в морозильную камеру. Зимой просто переставьте баночку в холодильник для оттаивания.

