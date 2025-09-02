ВСУ попытались подорвать водовоз с водителем внутри Водитель водовоза пострадал при атаке ВСУ на Алешки в Херсонской области

ВСУ атаковали водовоз в городе Алешки Херсонской области, сообщил глава округа Руслан Хоменко в своем Telegram-канале. По его словам, водитель получил ожоги и контузию, но остался жив.

Только что мне поступила информация, что был нанесен удар по машине, которая обеспечивает жителей водой. Водитель долго не выходил на связь, не возвращался, — отметил Хоменко.

Глава Алешкинского округа добавил, что ВСУ намеренно направили дрон в лобовое стекло трактора. По его словам, водитель среагировал вовремя и поднял ковш, в который врезался беспилотник, после чего произошел взрыв.

Несмотря на эту опаснейшую ситуацию, наши коммунальщики не остановились и продолжили свою работу, очищая территорию от мусора и заботясь о порядке в городе. Несгибаемая сила духа у этих скромных героев! — подчеркнул Хоменко.

Ранее уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока заявила, что 35 мирных жителей с начала года погибли при атаках ВСУ, 232 человека получили ранения. По ее словам, среди жертв — трое детей, среди пострадавших — семеро. Омбудсмен предупредила, что многие районы республики по-прежнему небезопасны для передвижения, опросов, поисковых и следственных работ из-за близости к фронту.