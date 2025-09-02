Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 22:10

В российском городе перестали летать самолеты

Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели ограничения на выпуск судов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его словам, они носят временный характер.

Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в публикации.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь ликвидировали 50 украинских БПЛА над российскими регионами и водами Черного и Азовского морей. По данным ведомства, 12 из них уничтожили над территорией Белгородской области, четыре — над Саратовской областью. По три беспилотника ликвидировали над Самарской, Оренбургской областями и Татарстаном, два — над Краснодарским краем.

Накануне в аэропорту Сочи были задержаны порядка восьми рейсов. Так, задержки коснулись пассажиров, вылетающих в Новосибирск, Москву, Анталью, Ереван и Батуми. Кроме того, задержаны рейсы из Москвы, Новосибирска, Тбилиси, Еревана, Батуми и Антальи. Задержки составляли более двух часов.

Тем временем Воздушно-космические силы России успешно отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. За три часа дежурными средствами противовоздушной обороны было уничтожено 25 дронов самолетного типа.

аэропорты
самолеты
рейсы
Волгоград
