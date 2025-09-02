Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 13:40

Россиянин отделался условкой за потасовку с полицейским в аэропорту

Жителя Ингушетии приговорили к условному сроку за драку в аэропорту Сургута

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жителя Ингушетии, напавшего на полицейского в аэропорту, приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно, сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СК России в Telegram-канале. Инцидент произошел в марте 2025 года в Сургуте.

По данным следствия, мужчина находился в алкогольном состоянии и нарушал общественный порядок. Он не только оказал сопротивление, но и применил в отношении полицейского насилие.

Тем временем в Гусеве Калининградской области прокуратура начала проверку после публикаций в интернете информации о конфликте между подростками. Драка произошла на городском стадионе. Пострадавшая получила ушибы и другие травмы.

До этого в Москве женщина во время застолья ударила ножом супруга из-за кашля. Россиянка потребовала, чтобы он проверил здоровье у врача, но тот воспринял это как оскорбление. Он начал унижать спутницу, начался скандал, переросший в драку. В какой-то момент женщина схватила нож. В результате мужчину доставили в реанимацию с серьезными травмами, а его жена отделалась легким ранением на голове.

происшествия
уголовные дела
аэропорты
Сургут
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В «Зените» раскрыли, как нужно решать вопрос лимита легионеров в РПЛ
Прогулка на катере по каналам Петербурга обернулась гибелью человека
Активы издательства «Музыка» перешли в собственность государства
Депардье ответит в суде за изнасилование молодой балерины
Эксперт дала прогноз на ввод газопровода «Сила Сибири — 2»
Трамп раскрыл, что для него важнее Нобелевской премии
Адвокат назвал условие, при котором оппоненты Ковальчук могут выиграть суд
Врач развеяла популярный миф о вреде бюстгальтера
Банк «Таврический» временно приостановил обслуживание клиентов
Замена «Северным потокам»: что известно о газопроводе «Сила Сибири — 2»
Украина может бойкотировать турнир в Париже из-за русской гимнастки
Турэксперт назвала уникальное место в Китае, где можно загадать желание
Журналист похвастался перед министрами новым шпионским устройством
Косатки взялись за старое и атаковали две яхты
В Госдуме цитатой из Библии описали отношения России и Евросоюза
Американист предсказал, выйдут ли США из НАТО
Москвичам пообещали «августовские» выходные
Появилась информация о пропавшем на СВО сыне убийцы экс-спикера Рады
Путин оценил прогресс в отношениях России и Пакистана
Путин и Шариф встретились в Пекине
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.