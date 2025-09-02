Россиянин отделался условкой за потасовку с полицейским в аэропорту Жителя Ингушетии приговорили к условному сроку за драку в аэропорту Сургута

Жителя Ингушетии, напавшего на полицейского в аэропорту, приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно, сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СК России в Telegram-канале. Инцидент произошел в марте 2025 года в Сургуте.

По данным следствия, мужчина находился в алкогольном состоянии и нарушал общественный порядок. Он не только оказал сопротивление, но и применил в отношении полицейского насилие.

Тем временем в Гусеве Калининградской области прокуратура начала проверку после публикаций в интернете информации о конфликте между подростками. Драка произошла на городском стадионе. Пострадавшая получила ушибы и другие травмы.

До этого в Москве женщина во время застолья ударила ножом супруга из-за кашля. Россиянка потребовала, чтобы он проверил здоровье у врача, но тот воспринял это как оскорбление. Он начал унижать спутницу, начался скандал, переросший в драку. В какой-то момент женщина схватила нож. В результате мужчину доставили в реанимацию с серьезными травмами, а его жена отделалась легким ранением на голове.