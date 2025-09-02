Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 17:52

Пассажир рейса Алматы — Казань чуть не умер в день своего рождения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пассажир рейса Алматы — Казань чуть не умер на борту самолета в день своего рождения, сообщает Telegram-канал Mash. Его спасли врач и две медсестры, которые летели тем же рейсом.

Отмечается, что именинник пожаловался на плохое самочувствие и потерял сознание. У него упало давление до 70 на 30, а пульс почти не прослушивался. Находившиеся на борту медики из Казани и Алматы смогли быстро сделать пассажиру укол. В итоге мужчина пришел в себя, после экстренной посадки его госпитализировали.

Ранее летевший из Москвы в Сочи пассажир умер на борту. По предварительной информации, 56-летнему мужчине резко стало плохо, после чего он потерял сознание на высоте более 10 тысяч метров.

Самолет экстренно посадили в Минеральных Водах. Подъехавшие к воздушному судну медики не смогли спасти пассажира.

До этого сразу 25 пассажиров Airbus A330-900, летевших рейсом из Солт-Лейк-Сити в Амстердам, были госпитализированы. Им стало плохо из-за «значительной турбулентности». Борт совершил вынужденную посадку в аэропорту Миннеаполиса.

