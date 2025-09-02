Саммит ШОС — 2025
Медик перечислила скрытые причины искажения запаха

Терапевт Волгина: нарушение обоняния может свидетельствовать об опухолях

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нарушение обоняния, называемое паросмией, возникает не только при коронавирусе, но и при других патологиях, рассказала доцент кафедры терапии медуниверситета Ирина Волгина. В беседе с Lenta.ru она пояснила, что заболевание связано с повреждением обонятельных нервных ганглиев при различных респираторных заболеваниях, опухолях носа или курении, а также комбинированные поражения нервной системы.

Повреждение головного мозга — здесь могут быть любые факторы, приводящие к данному состоянию – инсульты, черепно-мозговые травмы, болезнь Альцгеймера и Паркинсона, опухоли головного мозга и так далее. В этой ситуации речь идет о повреждении центров обоняния, которые уже дальше несут искаженную информацию, — рассказала врач.

До этого Роспотребнадзор рекомендовал сделать прививку от гриппа беременным женщинам, пожилым гражданам, а также пациентам с хроническими заболеваниями. Она также необходима людям с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и патологиями дыхательной системы. В группу повышенного риска входят и дети старше полугода и подростки.

