Медик перечислила скрытые причины искажения запаха

Нарушение обоняния, называемое паросмией, возникает не только при коронавирусе, но и при других патологиях, рассказала доцент кафедры терапии медуниверситета Ирина Волгина. В беседе с Lenta.ru она пояснила, что заболевание связано с повреждением обонятельных нервных ганглиев при различных респираторных заболеваниях, опухолях носа или курении, а также комбинированные поражения нервной системы.

Повреждение головного мозга — здесь могут быть любые факторы, приводящие к данному состоянию – инсульты, черепно-мозговые травмы, болезнь Альцгеймера и Паркинсона, опухоли головного мозга и так далее. В этой ситуации речь идет о повреждении центров обоняния, которые уже дальше несут искаженную информацию, — рассказала врач.

