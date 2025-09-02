В мороз окажутся без газа: Россия, КНР и Монголия подписали приговор Европе

В Пекине прошли трехсторонние переговоры Россия — Монголия — Китай и двусторонняя российско-китайская встреча на высшем уровне. По результатам общения Владимира Путина и Си Цзиньпина был подписан меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2», а также транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток». О том, что означают эти договоренности для России и для стран Европы — в материале NEWS.ru.

Какое соглашение подписали Путин и Си в Китае

Москва и Пекин подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2», сообщил по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина глава «Газпрома» Алексей Миллер. По его словам, лидеры также договорились об увеличении поставок по действующему газопроводу «Сила Сибири — 1» и строящейся ветке дальневосточного маршрута.

Общий объем поставок газа по этим маршрутам, по словам Миллера, достигнет 106 млрд кубометров в год. Мощность существующей ветке планируют увеличить на 6 млрд кубометров, доведя общий объем прокачки до 44 млрд м3. Загрузка «Силы Сибири — 2» составит 50 млрд кубометров в год. Еще 12 млрд м3 придется на строящийся новый маршрут через Дальний Восток, начало поставок по которому запланировано на 2027 год.

Переговоры о строительстве ветки этого газопровода, в ходе которых рассматривались различные варианты маршрутов, шли с 2006 года. Алексей Миллер объяснил, почему так долго не могли подписать соглашение по проекту «Сила Сибири — 2». «Такой проект не мог предполагать быстрых решений. Он будет самым крупным, самым масштабным и самым капиталоемким в мире», — заявил он СМИ.

Сварка первого стыка газопровода «Сила Сибири» Фото: kremlin.ru

«Трудности были связаны с дороговизной проекта, сложностями экологического и технического характера, а также с тем, что китайцы — весьма непростые переговорщики», — пояснил NEWS.ru директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев. Однако, по его словам, несмотря ни на что меморандум подписан на высшем уровне.

Когда может быть заключен твердый контракт по «Силе Сибири-2»

В информационном пространстве по поводу договоренностей Путина и Си возникла «некая путаница», отметил в разговоре с NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он указал, что в СМИ меморандум назван «обязывающим», однако этот документ не является твердым коммерческим контрактом.

«Судя по словам Миллера, итоговый контракт не подписан. Однако заявления Миллера вселяют оптимизм. Он упомянул о неких ценовых параметрах, заявив, что цены на российский газ при этих договоренностях будут ниже, чем сейчас в Европе. Это не значит, что они всегда будут ниже, чем в Европе, потому что есть формула ценообразования, и контракт не подразумевает твердые цены. И эта формула явно не будет привязана к европейским ценам на газ», — рассказал Юшков.

По его мнению, контракт может быть подписан в ближайшее время на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. «Не исключено, что существует такая задумка. Потому что иначе не было бы смысла тогда вообще затрагивать тему „Сила Сибири-2“», — добавил Юшков.

Алексей Миллер Фото: Арсений Кац/Росконгресс

Почему для России важен газовый рынок Китая

Россия поставляет и продолжит поставлять газ в Китай со значительной скидкой, заявил председатель Фонда развития Азии Александр Собянин. Однако, по его словам, в газовых поставках цена — не главное.

«Главное — стабильность и развитие газового хозяйства. После жесткого обрубания экспорта в Европу нам было необходимо резко нарастить экспорт газа в Китай, что сейчас и сделано. Однако для обеспечения стабильности сбыта критично также формирование крупных потребителей газа в России и в Средней Азии через создание крупных газохимических производств, электрогенерации и газификации территорий, не охваченных распределительными сетями», — сказал Собянин NEWS.ru.

Что означают газовые соглашения для Европы и России

Значимость российско-китайско-монгольского соглашения выходит далеко за рамки энергетического сектора, уверен вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров, управляющий партнера ЮК «Лекс Альянс» Артур Леер.

«Оно символизирует устойчивую переориентацию экспортных потоков России на Восток и демонстрирует готовность Москвы и Пекина выстраивать долгосрочную стратегию в условиях глобальной турбулентности», — заявил Леер NEWS.ru. По его словам, на фоне политических разногласий Европы с Соединенными Штатами и продолжающегося энергетического кризиса на Западе, такое решение выглядит особенно показательно.

Фото: Anton Kavashkin/Global Look Press

«Европа, отказавшись от российского газа, оказалась в ситуации, где ее сырьевая база становится все более уязвимой, тогда как Россия укрепляет свои позиции на азиатских рынках. Это создает для европейских стран болезненный фон и заставляет их задуматься о последствиях прежних решений», — добавил он.

По словам Собянина, мощность обеих ниток «Северного Потока — 2» была 55 млрд кубометров. Сейчас Европа выпадающий газ замещает поставками из Алжира, Норвегии и закупкой СПГ.

«У нее на данный момент нет критической зависимости. Однако из-за цен и нестабильности поставок СПГ газозатратные производства — газохимия и энергетика — совершенно неконкурентоспособны. Соответственно, они закрываются или бегут из Европы. Страдают самые высокотехнологичные отрасли двух гигантов — Германии и Франции, резко ухудшая жизнь гражданской экономики стран Европы», — пояснил он. По его словам, объемам недорогого газа на рынке «просто неоткуда взяться».

По словам Миллера, странам Европы, например, ФРГ и Нидерландам, будет сложно достичь целевого показателя заполненности подземных хранилищ газа в 90%, что создает серьезные риски дефицита газа в случае резких или продолжительных холодов.

Это уже повлияло на политику Парижа и Берлина. «В последние два года вложения в оборонный сектор в Европе, в первую очередь, в Германии и Франции, стремительно увеличивается — на сотни процентов. Это единственная сфера экономики, которая развивается. Самолеты, танки, ракеты и другое оружие ничего не производят для экономики. Чем быстрее растет военное производство — тем важнее израсходовать оружие в войне или продать», — напомнил Собянин.

На территории подземного газохранилища компании VNG AG, Германия Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

По его словам, Европа не жила в условиях схлопывания гражданского сектора и развития военного с 30-х годов XX века. «Это привело к формированию нацистских и фашистских режимов, к мировой войне и нападению на СССР», — считает эксперт. По его словам, сейчас ситуация повторяется.

Читайте также:

Киссинджер, Меркель: кто жил в резиденции «Дяоюйтай», где остановился Путин

Поездка на авто Путина и план Си: как ШОС хоронит гегемонию Запада

Саммит ШОС-2025: Россия, Китай и Индия похоронят империализм ЕС и США

Путин снова всех переиграл! Как Трамп вынудит Киев и ЕС пойти на условия РФ