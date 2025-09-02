На Западе заявили о предрешенной судьбе ЕС после слов Миллера

На Западе заявили о предрешенной судьбе ЕС после слов Миллера Журналист Христофору: газовая сделка России и Китая предрешила судьбу Евросоюза

Судьба Европейского союза является предрешенной после заявления главы «Газпрома» Алексея Миллера о газовых поставках в Китай, сообщил кипрский журналист Алекс Христофору на своей странице в социальной сети X. По его мнению, это решение кардинально изменит энергетический ландшафт региона.

Христофору прокомментировал подписание юридически обязывающего меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2» и маршрута «Союз Восток» через Монголию. Журналист подчеркнул, что Китай теперь будет получать недорогой и надежный российский газ, который ранее поставлялся в Европу.

Судьба Европы предрешена. Китай получает недорогой и надежный российский трубопроводный газ, который когда-то снабжал Европу и Германию. Монголия получает выгоду от транзита. Украина раньше получала выгоду от транзита, — написал Христофору.

Ранее в Китае был подписан меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2», а также транзитного газопровода через территорию Монголии «Союз Восток». Отмечается, что благодаря проекту РФ сможет поставлять Монголии 50 млрд кубометров газа в год.

Как заявил Миллер, проект «Сила Сибири — 2» станет самым капиталоемким в мировой газовой отрасли. Он отметил, что сейчас прорабатываются вопросы финансирования строительства и определяются условия поставок. Также проект включает строительство газопровода «Союз Восток».