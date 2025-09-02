Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 12:37

Энергоэксперт оценил перспективы подписания контракта по «Силе Сибири — 2»

Энергоэксперт Юшков: контракт по «Силе Сибири — 2» могут подписать на ВЭФ

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Твердый контракт по «Силе Сибири — 2» могут подписать уже на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет 3–6 сентября во Владивостоке, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Так он прокомментировал подписание Россией и Китаем меморандума о строительстве газопровода.

Вполне возможно, на ВЭФ подпишут этот контракт. Не исключено, по крайней мере, что такая задумка. Потому что иначе не было бы смысла вообще затрагивать тему «Сила Сибири — 2». Если Китай переключается на увеличение поставок по другим газопроводам, тогда зачем обсуждать «Силу Сибири — 2»? — сказал Юшков.

Эксперт пояснил, что в информационном пространстве возникла некая путаница: в СМИ меморандум назван «обязывающим», однако данный документ не является твердым, коммерческим контрактом. Однако судя по заявлениям главы «Газпрома» Алексея Миллера, он все-таки будет подписан, считает Юшков,

По его словам, Миллер не просто так заявил о том, что цены на российский газ для Китая будут ниже, чем при продаже в Европу. Это означает, что какая-то формула ценообразования уже есть, добавил он.

Ранее стало известно о подписании меморандума о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2», а также транзитного газопровода через территорию Монголии «Союз Восток». Благодаря проекту РФ сможет поставлять в Китай до 50 млрд кубометров газа в год.

сила сибири
газопроводы
Газпром
Россия
Китай
ВЭФ
Наталья Петрова
Н. Петрова
