Психолог объяснила россиянам, как перестать везде чуять подвох

Дыхательные упражнения и физическая активность помогут перестать жить в постоянном ожидании подвоха, заявила NEWS.ru психолог Валерия Литвинцева. По ее словам, важно сосредоточиться на тренировке внимания, чтобы отделять факты от фантазий.

Чтобы справиться [с ожиданием подвоха], важно тренировать внимание: фиксировать реальные факты, отделять их от фантазий и напоминать себе, что в данный момент угроз нет. Помогают простые практики — дыхательные упражнения, физическая активность, ограничение новостного потока, короткие паузы на отдых. Постепенно привычка ждать подвоха ослабевает, — отметила Литвинцева.

Эксперт добавила, что это состояние связано с привычкой мозга постоянно «сканировать» реальность на угрозы. По словам Литвинцевой, такой сценарий может быть следствием детских переживаний, стресса или тревожного типа личности. Психолог уточнила, что даже когда внешне все благополучно, внутренний радар продолжает работать на опережение.

Ожидание беды истощает: появляется усталость, раздражительность, снижается концентрация. Радость от настоящего уходит, ведь внимание постоянно занято мыслями о том, когда же все рухнет, — подытожила Литвинцева.

Ранее стало известно, что мошенники научились обманывать россиян через сервисы психологической помощи. Злоумышленники маскируются под горячие линии и Telegram-чаты со специалистами, предлагая бесплатные консультации и обещая анонимность. После первых вопросов о состоянии пользователя бот или «консультант» просит подтвердить личность или внести символическую оплату — от 200 до 500 рублей.