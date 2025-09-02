День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
02 сентября 2025 в 07:05

Психолог объяснила россиянам, как перестать везде чуять подвох

Психолог Литвинцева: перестать ждать подвоха помогут дыхательные упражнения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дыхательные упражнения и физическая активность помогут перестать жить в постоянном ожидании подвоха, заявила NEWS.ru психолог Валерия Литвинцева. По ее словам, важно сосредоточиться на тренировке внимания, чтобы отделять факты от фантазий.

Чтобы справиться [с ожиданием подвоха], важно тренировать внимание: фиксировать реальные факты, отделять их от фантазий и напоминать себе, что в данный момент угроз нет. Помогают простые практики — дыхательные упражнения, физическая активность, ограничение новостного потока, короткие паузы на отдых. Постепенно привычка ждать подвоха ослабевает, — отметила Литвинцева.

Эксперт добавила, что это состояние связано с привычкой мозга постоянно «сканировать» реальность на угрозы. По словам Литвинцевой, такой сценарий может быть следствием детских переживаний, стресса или тревожного типа личности. Психолог уточнила, что даже когда внешне все благополучно, внутренний радар продолжает работать на опережение.

Ожидание беды истощает: появляется усталость, раздражительность, снижается концентрация. Радость от настоящего уходит, ведь внимание постоянно занято мыслями о том, когда же все рухнет, — подытожила Литвинцева.

Ранее стало известно, что мошенники научились обманывать россиян через сервисы психологической помощи. Злоумышленники маскируются под горячие линии и Telegram-чаты со специалистами, предлагая бесплатные консультации и обещая анонимность. После первых вопросов о состоянии пользователя бот или «консультант» просит подтвердить личность или внести символическую оплату — от 200 до 500 рублей.

психологи
здоровье
советы
психология
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы самые безопасные российские регионы
Си Цзиньпин сделал громкое заявление о доброй традиции России и Китая
Посетители «Крокуса» рассказали, как спаслись от террористов
Си Цзиньпин назвал Россию и Китай победителями во Второй мировой войне
Путин рассказал, как Россия относится к отношениям с Монголией и Китаем
Психолог объяснила россиянам, как перестать везде чуять подвох
После аварии с автобусом и Toyota госпитализировали 19 человек
Путин и Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры в Пекине
Женщинам раскрыли неприятные последствия частых укладок
В Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА пострадал ребенок
Стало известно, удалось ли российским ЦОД заменить иностранные генераторы
Юрист раскрыл, за что велосипедистов могут оштрафовать в темное время суток
Российские БПЛА обратили в пыль кочующие минометные расчеты ВСУ
Путин в Пекине начал встречу с лидерами Китая и Монголии
Психолог рассказала, как смартфоны разрушают отношения
«В первый раз что ли?» Когда «Динамо» уволит Карпина, кто его заменит
В Ирландии подтвердили готовность к участию в миссии на Украине
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 сентября
В Роскачестве назвали способы быстрой акклиматизации после отпуска
Раскрыто, сколько украинцев прибыли в Россию в 2025 году
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.