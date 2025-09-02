В Кремле ответили на вопрос о войсках КНР на Украине

В Кремле ответили на вопрос о войсках КНР на Украине Путин и Си Цзиньпин не поднимали тему отправки китайских миротворцев на Украину

Российский президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров не обсуждали размещение китайского миротворческого контингента на территории Украины, заявил в комментарии Первому каналу помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, таких разговоров между двумя лидерами не было.

Вообще об этом не было разговора, — сказал Ушаков.

Ранее представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не собирается направлять миротворцев в зону конфликта на Украине. Так дипломат отреагировал на публикацию немецкого издания Welt am Sonntag, которое писало, что Пекин рассматривает такую возможность. Он добавил, что позиция Китая по украинскому вопросу остается четкой и неизменной.

До этого Ушаков сообщил, что Путин во время встречи с председателем КНР поднял тему российско-американских контактов. По его словам, президент рассказал своему коллеге о переговорах с главой Белого дома Дональдом Трампом. Также упоминались телефонные разговоры лидеров по различным направлениям.