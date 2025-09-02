Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 16:12

В Кремле ответили на вопрос о войсках КНР на Украине

Путин и Си Цзиньпин не поднимали тему отправки китайских миротворцев на Украину

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров не обсуждали размещение китайского миротворческого контингента на территории Украины, заявил в комментарии Первому каналу помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, таких разговоров между двумя лидерами не было.

Вообще об этом не было разговора, — сказал Ушаков.

Ранее представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не собирается направлять миротворцев в зону конфликта на Украине. Так дипломат отреагировал на публикацию немецкого издания Welt am Sonntag, которое писало, что Пекин рассматривает такую возможность. Он добавил, что позиция Китая по украинскому вопросу остается четкой и неизменной.

До этого Ушаков сообщил, что Путин во время встречи с председателем КНР поднял тему российско-американских контактов. По его словам, президент рассказал своему коллеге о переговорах с главой Белого дома Дональдом Трампом. Также упоминались телефонные разговоры лидеров по различным направлениям.

Китай
Украина
Россия
Владимир Путин
Си Цзиньпин
миротворцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вирусолог рассказал, кто может заразиться мышиной лихорадкой
Премьер Пакистана ответил Путину на русском языке
Пять человек пострадали при ДТП с автобусом на западе Москвы
Дуэйн Джонсон удивил публику своим поведением на премьере фильма
Блогера Маркаряна попросили оставить под арестом
Ученые придумали, как «СССР» спасет россиян от инфаркта и инсульта
Мигранта отправили в колонию за убийство 16-летней давности
Трамп назвал самый худший город на Земле
Мужчина со шпицем устроил протест на башне Кинг-Кросс в Лондоне
В России впервые протестировали импортозамещенный вертолет «Ансат»
Психолог рассказала, почему женщины отходят от искусственной красоты
На стене написано «Жду, надеюсь, верю»: как маньяк насиловал девушек в яме
Врачи назвали продукты, которые помогают убрать жир с живота
В Москве выставили на продажу квартиру по рекордно высокой цене
Раскрыта судьба застрявшей на пике Победы альпинистки Наговициной
В мороз окажутся без газа: Россия, КНР и Монголия подписали приговор Европе
В Кремле ответили на вопрос о войсках КНР на Украине
Вучич обратился к Путину с неожиданной просьбой
Вучич раскрыл, от чего не намерена отказываться Сербия
Путин высказался о партнерстве России и Сербии
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.