06 ноября 2025 в 18:11

Пропавшую студентку из Китая нашли мертвой

Пропавшую студентку из Китая нашли мертвой около многоэтажного дома в Мурино

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пропавшую 20-летнюю студентку из Китая Чжан Цэвэнь нашли мертвой около многоэтажного дома в Мурино (Ленинградская область), передает Telegram-канал «Mash на Мойке». По предварительной информации, обучавшаяся в Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена студентка выпала из окна съемной квартиры.

В материале сказано, что Цэвэнь перестала выходить на связь в конце октября. Отец искал девушку, находясь в Китае. Он записывал видео с просьбами помочь найти дочку. В настоящее время он едет в Россию. В съемной квартире девушки остался включенный свет, разбросанные вещи и чемодан.

Ранее сообщалось, что житель Магнитогорска купил новый автомобиль, чтобы спрятать в лесу тело друга, которого до смерти забил тупым предметом. Когда он попытался вывезти завернутый в ковер труп, внезапно появились свидетели. Тогда злоумышленник решил бросить все и скрыться, но его быстро вычислили. Инцидент произошел на улице Завенягина. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве.

студентки
Китай
Санкт-Петербург
тела
