Пропавшую студентку из Китая нашли мертвой

Пропавшую 20-летнюю студентку из Китая Чжан Цэвэнь нашли мертвой около многоэтажного дома в Мурино (Ленинградская область), передает Telegram-канал «Mash на Мойке». По предварительной информации, обучавшаяся в Российском государственном педагогическом университете имени А. И. Герцена студентка выпала из окна съемной квартиры.

В материале сказано, что Цэвэнь перестала выходить на связь в конце октября. Отец искал девушку, находясь в Китае. Он записывал видео с просьбами помочь найти дочку. В настоящее время он едет в Россию. В съемной квартире девушки остался включенный свет, разбросанные вещи и чемодан.

