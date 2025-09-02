Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 16:03

Названа средняя стоимость туров в Китай

Вице-президент РСТ Горин: тур в Китай на двоих обойдется в 250 тысяч рублей

Тур в Китай на неделю на двоих обойдется в среднем в 250–300 тысяч рублей, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. По его словам, сказанным «Москве 24», отдых лучше оплатить из России, потому что в КНР российские карты не работают.

Программу советую составить заранее и оплатить еще до перелета. Потому что, во-первых, Китай — популярное направление не только у российских туристов, так что при покупке день в день билетов на экскурсии может просто не хватить. Во-вторых, карты российских банков в Китае не работают, — заявил он.

Ранее сообщалось, что почти каждый пятый россиянин этим летом предпочел нестандартный отдых. Среди респондентов 25% выбрали ретриты в горах, а 22% отправились в удаленные деревни без интернета. При этом наибольший интерес у таких туристов вызвали Кавказ и Алтай.

До этого вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал, что в России невозможно организовать отдых у моря дешевле 80 тысяч рублей. По его мнению, лучше выбрать бюджетный зарубежный курорт, пожертвовав сервисом.

