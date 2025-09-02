Россиянам назвали безопасную для здоровья норму баклажанов Нутрициолог Никитина: в сутки стоит съедать не более 300 граммов баклажанов

В сутки можно есть не более 300 граммов баклажанов, поскольку они содержат соланин — токсичное вещество, заявила нутрициолог Лариса Никитина. По ее словам, которые передает LIFE.ru, в больших количествах оно вызывает тошноту, головокружение, расстройство ЖКТ и рвоту.

Баклажаны очень плохо усваиваются. В сыром виде их обычно не едят. Они могут вызывать аллергические реакции — зуд, сыпь, отеки. Также баклажаны могут накапливать нитраты, особенно если выращены с избытком удобрений, — сообщила она.

