Россиянам назвали безопасную для здоровья норму баклажанов

Нутрициолог Никитина: в сутки стоит съедать не более 300 граммов баклажанов

В сутки можно есть не более 300 граммов баклажанов, поскольку они содержат соланин — токсичное вещество, заявила нутрициолог Лариса Никитина. По ее словам, которые передает LIFE.ru, в больших количествах оно вызывает тошноту, головокружение, расстройство ЖКТ и рвоту.

Баклажаны очень плохо усваиваются. В сыром виде их обычно не едят. Они могут вызывать аллергические реакции — зуд, сыпь, отеки. Также баклажаны могут накапливать нитраты, особенно если выращены с избытком удобрений, — сообщила она.

Ранее врач-терапевт Клара Сычугова предупредила о вреде бесконтрольного приема витаминов и БАДов. Авитаминоз — миф, большинство людей получают витамины из пищи. БАДы нужны лишь отдельным группам населения по показаниям, например жителям северных регионов для витамина D.

До этого нутрициолог Наталья Чаевская предупредила о рисках использования пластиковых кухонных приборов. Специалист обратила внимание на то, что при нагревании пластик может выделять вредные вещества, а частички материала — попадать в еду.

