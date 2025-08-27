День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 04:30

Россиян предостерегли от использования пластиковых кухонных приборов

Нутрициолог Чаевская: кухонные приборы из пластика выделяют вредные вещества

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При нагревании кухонные приборы из пластика могут плавиться и выделять вредные вещества, предупредила нутрициолог Наталья Чаевская. В разговоре с NEWS.ru она также отметила, что частички пластика могут попадать в еду.

Пластик широко распространен благодаря своей доступности и стоимости. Но важно знать, что при нагревании он может плавиться и выделять вредные вещества. Также частички пластика могут попадать в еду, что тоже является явным минусом, — высказалась Чаевская.

По ее словам, минусы имеют и металлические кухонные приборы. Нутрициолог отметила, что металл быстро нагревается и может вступать в реакцию с некоторыми продуктами, такими как лимоны или томаты, что может повлиять на вкус блюд.

Деревянные приборы не выделяют вредных веществ и не вступают в реакцию с продуктами. Их мягкая поверхность не царапает посуду, а их внешний вид создает атмосферу уюта. Из недостатков можно выделить деликатный уход, так как появившиеся трещины могут стать домом для бактерий, впитывание запахов и деформацию при длительном контакте с водой или высокой температурой, — добавила Чаевская.

Ранее нутрициолог и парафармацевт Юлия Попова рассказала, что бананы, цитрусовые и дыни необходимо мыть с мылом или содой, а затем ополаскивать чистой водой. Она отметила, что для яблок, груш и винограда следует использовать иной способ обработки: их нужно замачивать на пять минут в растворе воды и уксуса.

Россия
здоровье
советы
врачи
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач рассказала, как правильно выбрать растительное масло
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 августа
Педиатр раскрыла, как наладить режим школьников после каникул
Трамп упрекнул Украину в стремлении одолеть того, «кто в 15 раз больше» нее
Против экс-замминистра обороны Иванова возбудили еще одно дело
Москвичам объяснили, что грозит за парковку на газонах
Родители подали иск на создателей нейросети из-за самоубийства сына
Уиткофф озвучил важное желание Путина
В Госдуме рассказали, кому нельзя будет давать сим-карту с сентября
Россиян предостерегли от использования пластиковых кухонных приборов
Пытавшихся эвакуировать Наговицыну спасателей будут лечить в Москве
Россиянам раскрыли, какой штраф грозит за громкий выхлоп машины
В Госдуме рассказали, как изменилась упрощенная система налогообложения
В ГД предложили ввести ежегодную выплату учителям
Уиткофф допустил возможность встречи Путина и Зеленского
Психолог дала советы, как перестать расстраиваться из-за неудач
«Ждут момента»: президент Бразилии о завершении конфликта на Украине
Трамп допустил экономическую войну против России из-за Украины
Футболисты из Дагестана отыграли матч в разгар мощного землетрясения
Названы последствия удара дрона по центру Ростова-на-Дону
Дальше
Самое популярное
Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре
Спорт

Раскрыты подробности исчезновения российского пловца в Босфоре

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.