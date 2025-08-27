Россиян предостерегли от использования пластиковых кухонных приборов

При нагревании кухонные приборы из пластика могут плавиться и выделять вредные вещества, предупредила нутрициолог Наталья Чаевская. В разговоре с NEWS.ru она также отметила, что частички пластика могут попадать в еду.

Пластик широко распространен благодаря своей доступности и стоимости. Но важно знать, что при нагревании он может плавиться и выделять вредные вещества. Также частички пластика могут попадать в еду, что тоже является явным минусом, — высказалась Чаевская.

По ее словам, минусы имеют и металлические кухонные приборы. Нутрициолог отметила, что металл быстро нагревается и может вступать в реакцию с некоторыми продуктами, такими как лимоны или томаты, что может повлиять на вкус блюд.

Деревянные приборы не выделяют вредных веществ и не вступают в реакцию с продуктами. Их мягкая поверхность не царапает посуду, а их внешний вид создает атмосферу уюта. Из недостатков можно выделить деликатный уход, так как появившиеся трещины могут стать домом для бактерий, впитывание запахов и деформацию при длительном контакте с водой или высокой температурой, — добавила Чаевская.

Ранее нутрициолог и парафармацевт Юлия Попова рассказала, что бананы, цитрусовые и дыни необходимо мыть с мылом или содой, а затем ополаскивать чистой водой. Она отметила, что для яблок, груш и винограда следует использовать иной способ обработки: их нужно замачивать на пять минут в растворе воды и уксуса.