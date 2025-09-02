Магнитные бури сегодня, 2 сентября: что завтра, боли, проблемы с сосудами

Сегодня, 2 сентября, Землю накрыла магнитная буря уровня G2, сообщили ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Что будет завтра, для кого опасны геомагнитные возмущения?

Будут ли магнитные бури 2 и 3 сентября

По информации специалистов ИКИ РАН, сегодня, 2 сентября, сильная магнитная буря будет фиксироваться на протяжении суток.

«Пик геомагнитных возмущений должен быть пройден около полудня во вторник, когда геомагнитные индексы выйдут на примерный уровень Kp = 7, что соответствует магнитным бурям категории G3. Согласно шкале космической погоды NOAA, бури данного уровня являются сильными и способны приводить в числе прочего к увеличению сноса с орбиты космических аппаратов, ложным срабатываниям защиты в энергетических системах, прерываниям радиосвязи и перерывам в спутниковой навигации. Полярные сияния могу быть видны до средних широт в 50–55 градусов. Основным признаком прихода солнечной плазмы к Земле станет скачкообразный рост скорости и плотности солнечного ветра, которые можно отслеживать в режиме реального времени по поступающим с орбиты данным. После этого в течение часа должны начать регистрироваться геомагнитные последствия», — пояснили ученые.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Специалисты ИКИ РАН также добавили, что завтра, 3 сентября, магнитных бурь не ожидается.

Для кого опасны сильные магнитные бури

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов в беседе с NEWS.ru объяснил, что сильные геомагнитные возмущения, которые фиксируются на Земле уже несколько дней, могут быть опасны для астматиков и гипертоников, а также для людей с ослабленным иммунитетом.

«Магнитные бури опасны для астматиков и гипертоников, а также для граждан с ослабленным иммунитетом, с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, с расшатанной нервной системой и психическими недугами. Отдохните, полежите с книгой, заварите травяной чай. Сохраняйте спокойствие, не злитесь по пустякам. Не смотрите ужастики, не ссорьтесь ни с кем. Магнитные бури могут спровоцировать инсульт, кровотечение из носа, бессонницу», — советует медик.

В период геомагнитных колебаний ухудшение самочувствия часто отмечается у взрослых людей с вегетососудистой дистонией, избыточным весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, и то же самое можно сказать о детях, заявил в беседе с NEWS.ru врач-педиатр Георгий Шеянов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«К переменам погоды чувствительны чаще всего дети с неврологической патологией. Эти проявления зависят от неврологического статуса ребенка. Если он с тяжелым органическим поражением нервной системы, то может в такие дни вести себя очень беспокойно или, наоборот, быть вялым и сонливым. У детей с неврологическими заболеваниями также могут появиться головные боли», — пояснил он.

