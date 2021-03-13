Врач озвучил, какие дети подвержены влиянию магнитных бурь

https://static.news.ru/photo/f8e7ca9e-855c-11eb-8726-96000091f725_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Russian Look

Такое явление, как магнитные бури, происходящие из-за вспышек на Солнце, часто сказывается на состоянии здоровья метеочувствительных россиян. Причём недомогание из-за этого могут почувствовать даже дети. Как пояснил NEWS.ru врач-педиатр Григорий Шеянов, неприятные симптомы проявляются не у всех юных жителей Земли.

Ближайшие магнитные бури ожидаются 17–19 марта. По словам специалистов, в такие периоды ухудшение самочувствия часто отмечается у взрослых людей с вегетососудистой дистонией, избыточным весом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. То же самое можно сказать и о детях.

К переменам погоды чувствительны чаще всего дети с неврологической патологией. Эти проявления зависят от неврологического статуса ребёнка. Если он с тяжёлым органическим поражением нервной системы, то может в такие дни вести себя очень беспокойно или, наоборот, быть вялым и сонливым. У детей с неврологическими заболеваниями также могут появиться головные боли, — сказал Григорий Шеянов.

Как уточнил NEWS.ru член учёного совета Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Фёдорова Вячеслав Буров, всё же сильных магнитных бурь в марте россиянам ожидать не нужно.

Мощных магнитных бурь в ближайшее время не будет. 17–19 марта бури будут не сильными. Есть пять категорий, опасные только 4 и 5. А тут ожидается 2 — это не опасно для здоровья россиян, — заключил спикер.

Ранее NEWS.ru писал, что врач-эпидемиолог, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал россиянам, как спастись от магнитных бурь. По словам специалиста, профилактические меры в таком случае для каждого человека индивидуальны. Эксперт также посоветовал отказаться от чрезмерных нагрузок, следить за артериальным давлением и «вводить щадящие режимы». Геннадий Онищенко подчеркнул, что полностью избавить себя от негативного воздействия магнитных бурь невозможно.