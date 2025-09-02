Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 16:07

Вучич раскрыл, от чего не намерена отказываться Сербия

Вучич заявил о намерении Сербии сохранять свой военный нейтралитет

Александр Вучич Александр Вучич Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Сербия намерена сохранять свой военный нейтралитет и не планирует отказываться от него в будущем, заявил президент республики Александр Вучич. Сербский лидер заявил об этом в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Пекине, передает ТАСС.

И мы, конечно, и в будущем будем сохранять наш военный нейтралитет, — сказал Вучич.

Ранее Вучич заявил, что Белград с начала украинского конфликта сохраняет позицию по отказу от антироссийских санкций. По его словам, республика находится под серьезным давлением с тех пор, как начались боевые действия.

Президент республики добавил, что его страна является единственной в Европе, которая не ввела никаких санкций против Москвы. С 2022 года ограничения в отношении России, ее граждан, физических и юридических лиц, применили большинство стран ЕС.

До этого сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Сербии провели телефонный разговор по инициативе Белграда. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении политического диалога.

