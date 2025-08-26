Лавров и Вучич провели переговоры по инициативе Сербии МИД России: Лавров и Вучич подтвердили курс на политический диалог

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Сербии Александр Вучич провели телефонный разговор по инициативе Белграда, сообщила пресс-служба МИД России. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении политического диалога.

Подтверждена обоюдная заинтересованность России и Сербии в продолжении продуктивного политического диалога, — говорится в сообщении.

Вучич и Лавров обсудили вопросы двусторонних отношений и ситуацию в Балканском регионе. Они отметили «основополагающее значение» резолюции Совбеза ООН 1244 в контексте косовского урегулирования, а также необходимость строгого выполнения Дейтонских соглашений, которые обеспечивают правовые рамки отношений трех государствообразующих народов и двух энтитетов Боснии и Герцеговины.

Ранее Вучич написал в Facebook (деятельность в РФ запрещена), что в ближайшее время у него запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сербский лидер заявил после переговоров с послом России в Белграде Александром Боцаном-Харченко. По словам Вучича, встреча должна состояться «в кратчайшие сроки». Сербский лидер отметил, что его страна стремится развивать и поддерживать дружественные отношения с Россией и намерена сохранять мир и политическую стабильность в регионе Западных Балкан.