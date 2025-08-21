Вучич анонсировал встречу с Путиным Вучич заявил, что его встреча с Путиным должна состояться в кратчайшие сроки

Президент Сербии Александр Вучич написал в Facebook (деятельность в РФ запрещена), что в ближайшее время у него запланирована встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сербский лидер заявил после переговоров с послом России в Белграде Александром Боцаном-Харченко. По словам Вучича, встреча должна состояться в «кратчайшие сроки».

Мы обсудили все темы, представляющие интерес для России и Сербии, особенно в свете предстоящей встречи на высшем уровне между лидерами двух стран, которая должна состояться уже в кратчайшие сроки, — отметил Вучич.

Сербский лидер отметил, что его страна стремится развивать и поддерживать дружественные отношения с Россией и намерена сохранять мир и политическую стабильность в регионе Западных Балкан.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации заявил, что власти не рассматривают введение чрезвычайного положения на фоне протестов. Он подчеркнул, что это крайняя мера, а республика способна справиться с беспорядками без радикальных мер. По словам политика, для введения ЧП необходимо согласие президента, председателя правительства и решение парламента.