Вучич оценил вероятность введения чрезвычайного положения в Сербии

Власти Сербии не рассматривают введение чрезвычайного положения на фоне продолжающихся протестов, заявил президент страны Александр Вучич в ходе обращения к нации. По его словам, это крайняя мера и республика справится с беспорядками без использования радикальных сценариев. Трансляцию выступления политика вел YouTube-канал его администрации.

Мы не рассматривали введение чрезвычайного положения. Его введение — это сложная процедура, — подчеркнул глава государства.

Он уточнил, что для этого требуется согласие президента и председателя правительства. Кроме того, необходимо проведение заседания Народной скупщины, поскольку режим ЧП провозглашает именно парламент. Сербский лидер заверил, что у Сербии достаточно правовых инструментов для реагирования на протесты в рамках закона.

Ранее Вучич сообщил, что власти в ближайшие три-четыре дня решительно ответят на беспорядки в стране. Он добавил, что скоро граждане увидят всю решимость государства в борьбе с беспорядками.

До этого стало известно, что протестующие в Сербии устраивали стычки с полицейскими, поджигали и разрушали помещения государственных органов. Так, в городе Валево на улицы вышли около четырех тысяч человек. Они повредили здания городской администрации, суда и прокуратуры, устроили пожар в офисах Сербской прогрессивной партии.