Вучич напомнил, как Сербия сохранила позицию по России на фоне давления Вучич заявил, что Сербия сохраняет позицию по отказу от санкций против России

Белград с начала украинского конфликта сохраняет позицию по отказу от антироссийских санкций, заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с главой РФ Владимиром Путиным в Пекине. По его словам, которые приводит ТАСС, республика находится под серьезным давлением с тех пор, как начались боевые действия.

Сербия с начала украинского кризиса <…> находится в очень трудной ситуации и под большим давлением, но, несмотря на это, мы смогли сохранить нашу принципиальную позицию, отстоять независимость Сербии, — подчеркнул Вучич.

Президент республики добавил, что его страна является единственной в Европе, которая не ввела никаких санкций против Москвы. С 2022 года ограничения в отношении России, ее граждан, физических и юридических лиц, применили большинство стран ЕС.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров побеседовал с Вучичем по телефону. В российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что переговоры прошли по инициативе Сербии. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении диалога Москвы и Белграда.