02 сентября 2025 в 16:23

Врачи назвали продукты, которые помогают убрать жир с живота

Избавиться от жира на животе можно с помощью правильного питания и регулярных физических нагрузок, сообщает Pronews.gr со ссылкой на врачей. Особое внимание стоит уделять богатым клетчаткой продуктам, а также фруктам, белкам и полезным жирам.

Висцеральный или «брюшной» жир опасен тем, что размещается вокруг внутренних органов, от чего страдают кишечник, поджелудочная железа и печень. Такие жировые отложения связаны с риском развития воспаления, гипертонии, сахарного диабета и заболеваний сердца.

Самый эффективный способ делать акцент на полезные жиры, белки, овощи и фрукты в рационе, в сочетании с регулярными физическими нагрузками. Сжечь жир на животе помогут восемь продуктов, которые богаты клетчаткой. К ним относятся черника, яблоки, грейпфрут, малина, авокадо, арбуз, киви и клубника. Их лучше есть в первой половине дня.

Если получать клетчатку каждое утро, сочетая ее с белковой пищей, можно наладить работу кишечника. Это поможет очистить организм и похудеть.

Реабилитолог Светлана Малиновская ранее заявила, что увеличение размера брюк у мужчин с возрастом может привести к серьезным проблемам со здоровьем. По ее словам, если за последние десять лет талия увеличилась на размер, то и риск рака возрос на 33%.

