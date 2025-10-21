Куда сливаю остатки жирного масла со сковороды: об этом должна знать каждая хозяйка

Куда сливать остатки жирного масла со сковороды? Об этом должна знать каждая хозяйка. После готовки на сковороде часто остаётся немного масла. Утилизировать его в раковину нельзя — это может привести к засору. Попадая в трубы, жир остывает, смешивается с водой и оседает на стенках. Со временем проход сужается, вода перестаёт уходить, а регулярное сливание масла превращает проблему в хроническую. Кусочки жира соединяются с остатками еды и мусором, образуя плотную пробку, а в тёплых трубах создаются условия для размножения бактерий, из-за чего появляется неприятный запах.

Правильный способ безопасного избавления — дать маслу остыть и застыть, аккуратно перелить его в пустую пластиковую бутылку и плотно закрыть крышкой. После этого ёмкость можно выбросить в обычный мусор. Такой подход не только предотвратит засоры и неприятные запахи, но и защитит канализацию от повреждений, сэкономив вам время и деньги на ремонте.

