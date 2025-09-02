Вучич обратился к Путину с неожиданной просьбой Вучич попросил Путина посоветовать ему пути улучшения диалога между РФ и Сербией

Двусторонние отношения Сербии и России можно укрепить и поднять до самого высокого уровня, заявил президент Сербии Александр Вучич в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным в Пекине. Также глава государства попросил лидера РФ посоветовать возможные пути улучшения диалога Москвы и Белграда, передает ТАСС.

Я думаю, что это важно услышать, и я хочу внимательно выслушать ваши советы и предложения для развития наших отношений в будущем. Спасибо вам за теплый прием. Я уверен, что двусторонние отношения Сербии и России мы можем укрепить и поднять до самого высокого уровня, — подчеркнул Вучич.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров и президент Сербии провели телефонный разговор по инициативе Белграда. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в продолжении политического диалога.

В конце мая в Сети появилась информация, что оборонные предприятия Сербии вопреки декларируемому нейтралитету осуществляют поставки боеприпасов ВСУ. Как указали в Службе военной разведки РФ, чтобы прикрыть антироссийскую деятельность, предприятия задействуют фальшивые сертификаты конечного пользователя и стран-посредников. Среди них — члены НАТО и африканские государства.

Это вызвало критику в российском обществе. В частности, военкор Александр Коц заявил, что поставки вооружения Украине от сербских оборонных предприятий демонстрируют «ловкое умение» Вучича усидеть на двух стульях. Telegram-канал «Военный осведомитель» напомнил, что президент Сербии ранее признавал, что не будет противодействовать поставкам оружия ВСУ.