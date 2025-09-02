День знаний — 2025
02 сентября 2025 в 07:50

На экс-премьера Чехии напал пенсионер с костылем

Экс-премьер Чехии Бабиш отменил рабочую программу после нападения

Андрей Бабиш Андрей Бабиш Фото: Jakob Ratz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-премьер Чехии и лидер оппозиционного политического движения ANO («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш сообщил на странице в Х, что отменил свою рабочую программу. По его словам, он принял решение на основе рекомендаций медиков после совершенного на него нападения со стороны пожилого человека.

Надеюсь, что буду в порядке. Завтра буду ждать еще дальнейших результатов [медицинских] обследований. Доктора мне рекомендовали покой, — написал он.

Бабиша во время предвыборной встречи в селе Добра ударил костылем по голове местный пенсионер. Злоумышленник был оперативно задержан полицией. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее стало известно, что кандидат в президенты Колумбии Мигель Урибе умер спустя два месяца после покушения, об этом сообщила его жена Мария Клаудия. Ему было 39 лет. На сенатора напали в начале июня — выстрелили в голову во время предвыборной встречи. После этого политик находился в больнице в критическом состоянии.

Власти арестовали четырех человек по подозрению в нападении, включая несовершеннолетнего. Очевидцы опознали его как стрелявшего.

