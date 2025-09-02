Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 16:30

Мужчина со шпицем устроил протест на башне Кинг-Кросс в Лондоне

Daily Mail: мужчина с собакой забрался на башню Кинг-Кросс и развернул плакат

Часовая башня вокзала Кингс-Кросс Часовая башня вокзала Кингс-Кросс Фото: Foto Beck/imageBROKER.com/Global Look Press

Протестующий с собакой породы шпиц забрался на часовую башню вокзала Кингс-Кросс в Лондоне и развернул плакат «Свобода Ирану», передает Daily Mail. Инцидент продолжался несколько часов. По данным издания, экстренным службам пришлось огородить фасад вокзала.

Полицейские, парамедики и пожарные собрались под протестующим, который одет в черную футболку с лозунгом «Нет войне», – отмечается в материале.

Ранее порядка одной тысячи человек приняли участие в демонстрации в Кельне против милитаризации Германии. Также участники шествия выступали за установление дружественных отношений между Берлином и Москвой. Выступавшие на митинге заявляли о своем несогласии с усилением военной мощи ФРГ и одобрением законопроекта о новой системе военной службы.

До этого крайне правая нидерландская партия «Форум за демократию» (FvD) в предвыборной программе заявила о намерении восстановить диалог с Россией и отменить антироссийские санкции. По их мнению, это позволит вернуть торговлю и сотрудничество между странами.

протесты
Лондон
башни
собаки
