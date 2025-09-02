Французы высмеяли фон дер Ляйен после обвинений в адрес России Le Figaro: французов насмешили обвинения фон дер Ляйен в адрес России

Читатели французской газеты Le Figaro с иронией отнеслись к обвинениям в адрес России о якобы имевшем место сбое сигнала GPS на борту самолета председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Воздушное судно было вынуждено приземлиться в Болгарии.

Мы давно знаем, что она все берега попутала и потеряла все ориентиры, — высказался один из читателей.

Другие отметили, что Европа регулярно в чем-то обвиняет Россию. Некоторые даже вспомнили подорванный «Северный поток».

Ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Россия не причастна к инциденту с самолетом председателя Еврокомиссии. Он назвал эти обвинения странными.

До этого глава болгарского МВД Даниэль Митов сообщил, что сбой в электронной навигационной системе самолета не связан с кибератакой. По его словам, ведомство оперативно получило информацию о проблеме и проверило ее.

Тем временем лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Урсула фон дер Ляйен «получила пощечину» от министра обороны Германии Бориса Писториуса. Так он описал критику главы ЕК со стороны главы немецкого Минобороны из-за слов об Украине.