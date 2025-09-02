Саммит ШОС — 2025
Италия встала на защиту России в инциденте с самолетом фон дер Ляйен

Минобороны Италии: Россия не имеет отношения к сбою GPS в самолете главы ЕК

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

Россия не причастна к инциденту с самолетом председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в результате которого воздушное судно было вынуждено приземлиться без GPS в Болгарии, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто. В эфире телеканала Rete4 он назвал обвинения в адрес России странными.

У меня есть некоторые сомнения. Я не вижу, чтобы Россия [была причастна к инциденту] с самолетом фон дер Ляйен, — заявил Крозетто.

До этого глава болгарского МВД Даниэль Митов сообщил, что сбой в электронной навигационной системе самолета не связан с кибератакой. По его словам, ведомство оперативно получило информацию о проблеме и проверило ее.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о непричастности России к сбоям при посадке самолета с главой Еврокомиссии. Он заявил, что информация журналистов является неверной.

31 августа самолет с фон дер Ляйен вынужден был приземлиться без GPS. На борту отказала система навигации при попытке приземления в болгарском аэропорту Пловдив. Сбои в работе связи наблюдались на территории всего аэропорта.

