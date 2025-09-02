Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 18:58

Средняя зарплата представителей одной профессии выросла на 80 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Средняя предлагаемая зарплата водителей в России за год выросла на 63% или 78,2 тыс. рублей, сообщили NEWS.ru в пресс-службе сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru. В третьем квартале 2025 года показатель достиг 202,5 тыс. рублей. Заплаты сварщиков при этом выросли на 32%, а прорабов — на 17%.

Наибольшая предлагаемая зарплата в России в «разрезе» рабочих профессий у сварщиков — 208,3 тыс. рублей. Причем за год зарплатные предложения работодателей для этих специалистов выросли на 32%. На втором месте по уровню дохода — водители, средняя предлагаемая зарплата в соответствующих вакансия — 202,5 тыс. рублей. За год показатель вырос на 63% или на 78,2 тыс. рублей. На третьем месте — прорабы, они в среднем получают 160 тыс. рублей (рост на 17%), — сообщили в пресс-службе hh.ru.

Зарплаты машинистов выросли до 152 тыс. рублей (+6%), маляров и штукатуров — до 147,5 тыс. (+40%), монтажников — до 145,6 тыс. (+28%), автослесарей и автомехаников — до 120,2 тыс. рублей (+8%), разнорабочих — до 115,9 тыс. рублей (+34%).

Ранее сообщалось, что пилот агродрона может зарабатывать ежемесячно до 300 тысяч рублей в аграрный сезон, обрабатывая сельскохозяйственные угодья. По словам гендиректора компании «Транспорт будущего» Юрия Козаренко, эта должность является одной из самых высокооплачиваемых в сфере беспилотных авиационных систем.

