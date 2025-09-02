Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 19:05

Бойца СВО втянули в долги после покупки недвижимости

В Ставропольском крае участнику СВО начислили чужой долг в 90 тысяч рублей

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Ставропольском крае участнику специальной военной операции ошибочно начислили долг за коммунальные услуги в размере 90 тысяч рублей, сообщили в региональной прокуратуре. После покупки квартиры мужчине выставили счета за воду и водоотведение, хотя задолженность образовалась еще у прежнего хозяина жилья.

Установлено, что после приобретения жилого помещения коммунальной организацией новому владельцу неправомерно начислена задолженность предыдущего собственника жилого помещения по водоснабжению и водоотведению, — сообщили в надзорном органе.

Прокуратура направила руководителю ресурсоснабжающей компании представление с требованием устранить нарушения. В итоге незаконно выставленную сумму аннулировали.

Ранее на Урале банк оштрафовали на 100 тысяч рублей за навязчивые звонки и СМС должнику. За несколько месяцев жителю Дегтярска поступило 170 сообщений с требованиями погасить задолженность. Правоохранители установили, что сведения, предоставленные банком, не совпадали с детализацией телефонных вызовов.

