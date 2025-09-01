Песков опроверг слухи о причастности России к скандалу с фон дер Ляйен Песков: Россия не причастна к сбою в посадке самолета с фон дер Ляйен

Представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с FT сообщил о непричастности России к сбоям при посадке самолета с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на борту. В издании при этом заявили о росте случаев выключения связи GPS.

Ваша информация неверна, — ответил Песков на вопрос о якобы причастности России к сбоям в работе системы навигации.

Ранее стало известно, что самолет с фон дер Ляйен вынужден был приземлиться без GPS. На борту отказала система навигации при попытке приземления в болгарском аэропорту Пловдив 31 августа. Сбои в работе связи наблюдались на территории всего аэропорта.

Также накануне фон дер Ляйен и премьер-министр Польши Дональд Туск посетили границу с Белоруссией, несмотря на предупреждения спецслужб о возможном присутствии на приграничной территории белорусских военнослужащих. По словам политиков, этот визит стал демонстрацией солидарности и решимости ЕС защищать свои внешние границы. Глава Еврокомиссии и премьер-министр подчеркнули, что также продолжат поддерживать белорусскую оппозицию.